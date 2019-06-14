Воронежская структура «Авангард-Агро» получила поручительство по кредитам на 1 млрд рублей

Курское подразделение крупного экспортера зерна «Авангард-Агро» Кирилла Миновалова предоставило поручительство ООО «Авангард-Агро-Воронеж» для открытия в Сбербанке двух невозобновляемых кредитных линий сроком до года. Из документов компании следует, что сумма кредита в рамках каждой линии составляет 500 млн руб. Средства должны быть предоставлены «с процентной ставкой не более ключевой ставки Банка России плюс 3,6% годовых» (на середину дня 14 июня — итого 11,1%). Срок исполнения обязательств — 8 июня 2023 года. Датой совершения сделки называется 10 июня 2019 года.

О снижении финпоказателей холдинга читайте в материале “Ъ-Черноземье” «“Авангард-Агро” падает за ценой».

Олег Мухин