«Роснефть» обвинила Reuters в слежке и взломе соцсетей Сечина

«Роснефть» заявила, что агентство Reuters устроило тотальную слежку за главой компании Игорем Сечиным, его родственниками и знакомыми, а также взломало их аккаунты в соцсетях.

Ранее Reuters изучило 290 перелетов корпоративных самолетов «Роснефти» в 2015—2019 годах и пришло к выводу, что «из всех этих рейсов туда и обратно 96 пришлись на государственные праздники в РФ или на период с середины дня пятницы в Москве до утра понедельника». Reuters указывает, что корпоративные самолеты не менее 13 раз летали на Мальорку, Ибицу, Сардинию и Мальдивы, когда там отдыхал господин Сечин, а также его знакомые и родственники. Журналисты обратили внимание на то, что в кодекс деловой и корпоративной этики «Роснефти» вписан запрет на использование имущества компании в личных целях. В комментарии агентству «Роснефть» заявила, что расходы на корпоративные самолеты соответствуют корпоративным стандартам.

«Опубликованная "агентством" информация содержит явные признаки тотальной слежки с использованием технологий специальных служб, со взламыванием закрытых аккаунтов в социальных сетях не только в отношении главного исполнительного директора компании "Роснефть" И. И. Сечина, но и членов его семьи и даже их окружения, что является вмешательством как в служебную деятельность компании, так и в частную жизнь, неприкосновенность которой гарантирована Конституцией Российской Федерации»,— говорится в заявлении «Роснефти» в ответ на публикацию Reuters.

«Роснефть» объяснила 290 перелетов «крайне напряженным» графиком господина Сечина. Перелеты родных главы компании предусмотрены трудовым соглашением и протоколом некоторых мероприятий, уточнили в компании.

«Беспрецедентная избирательность, слежка, организованная Рейтером, и последующая публикация материалов, направленных на дискредитацию одного из представителей российского бизнеса, вызывает недоумение и обоснованные подозрения в наличии целенаправленного заказа»,— считают в госкорпорации.

Напомним, в апреле «Роснефть» заявила, что обратится в правоохранительные органы «с целью пресечения противоправной деятельности псевдоагентства» Reuters в России. Тогда Reuters рассказало о схеме с участием российской компании, которую, по данным информагентства, используют власти Венесуэлы для обхода санкций США. В «Роснефти» назвали публикацию «информационной диверсией» и «провокацией». Позже агентство скорректировало информацию о якобы участии «Роснефти» в «венесуэльской схеме».