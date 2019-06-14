Челябинская «дочка» «Росинвеста» подала на банкротство АО«Турбаслинские бройлеры»

Челябинское АО «Развитие оптимальных стратегий инвестирования в энергетике» («Росинвест-проект», входит в промышленную группу «Росинвест») направило в арбитражный суд Башкирии заявление о признании банкротом АО «Турбаслинские бройлеры» (входит в «Русгрэйн холдинг»). Дата рассмотрения заявления пока не назначена. В апреле истец взыскал с «Турбаслинских бройлеров» в арбитражном суде Челябинской 826,4 тыс. руб. за поставку некоего товара в 2018 году. Характеристики поставки в материалах дела не уточняются. 3 июня апелляция оставила решение в силе.

АО «Турбаслинские бройлеры» — крупный производитель и переработчик мяса птицы. Уставный капитал АО — 63,5 млн руб. Выручка в 2017 году, по данным Kartoteka.ru, составила 4,06 млрд руб., чистый убыток — 63,1 млн руб. Стоимость чистых активов на начало 2018 года оценивалась в 740,5 млн руб.

Булат Баширов