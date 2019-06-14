Обманутые дольщики из Кемерово просят помощи у президента России

Дольщики недостроенного жилого комплекса «Старт» на улице Тухачевского, 29 Б в Кемерово просят президента России Владимира Путина о помощи. Они записали видеообращение и опубликовали его в соцсети «ВКонтакте».

Горожане рассказали, что 236 семей должны были получить квартиры в доме еще в декабре 2017 года, но на данный момент здание построено только наполовину. «Мы в течение полутора лет обращались в администрацию Кемеровской области и инспекцию Госстройнадзора и получаем в ответ, что все под контролем. На стройке постоянно падают ограждения, местная ребятня имеет беспрепятственный доступ к опасным играм. И это называется контролем?» — говорят авторы обращения.

Ранее заместитель губернатора Глеб Орлов обещал, что проблемой ЖК «Старт» займется «Дом.рф», напомнили обманутые дольщики. Но позже эта информация не подтвердилась, и механизмы достройки дома до сих пор не определены. Для завершения строительства домов, по мнению авторов обращения, не хватает 100 млн руб.

Напомним, на прошлой неделе видеообращение к премьер-министру Канады Джастину Трюдо и генеральному секретарю ООН Антониу Гуттеришу записали жители Киселевска в Кемеровской области, попросив из-за плохой экологической обстановки в городе предоставить им статус беженцев в североамериканской стране. Канада согласилась рассмотреть предложение в индивидуальном порядке только после отъезда жителей Киселевска из России.

Нина Обелюнас