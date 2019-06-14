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Фото: Андрей Абрамов

Суд решил судьбу «Новинки Smart City»

Права на достройку жилищного комплекса переданы специализированному фонду

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Арбитражный суд Нижегородской области принял решение о передаче прав и обязанностей по достройке ЖК «Новинки Smart City» Фонду «Специальные проекты Фонда защиты прав граждан – участников долевого строительства».

Всего сейчас в Нижегородской области существует 112 недостроенных многоквартирных домов, которые можно объединить в 14 объектов. Число дольщиков — около 3 тыс. человек, а ориентировочная стоимость завершения строительства объектов составляет более 9 млрд руб.

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