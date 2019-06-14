Власти Белгорода разыграют право обслуживания 100 маршрутов с максимальной ценой 10,7 тыс. рублей

Управление муниципального заказа Белгорода объявило торги по 22 лотам на организацию перевозок по муниципальным маршрутам, следует из аукционной документации. Начальная цена каждого лота, за исключением лота на организацию троллейбусных перевозок, составляет 500 руб. Максимальная цена контракта по троллейбусам — 200 руб. Всего таким образом разыгрывается право обслуживания 100 маршрутов. В каждом лоте объединены от двух до 12 маршрутов. Согласно аукционной документации, победители торгов будут работать пять лет, с 11 июля 2019 года до 10 июля 2024 года.

О том, почему ГИБДД хочет изменить схему работы транспортных предприятий Воронежа, читайте в материале “Ъ-Черноземье” «Воронежским перевозчикам предложили отдать выручку».

Александр Прытков