Стройными рядами

Как известно, массаж — гимнастика для ленивых. Этот широко известный постулат сегодня претерпевает изменения: для особо занятых и не очень активных помимо массажа придумываются все новые и новые способы стать стройнее. «Коммерсантъ Стиль» разбирается в новинках.

Новые процедуры пугают мудреными названиями, сложной технологией действия, не всегда понятным результатом и — ценой (если это имеет для вас значение). Решаются пробовать новинки далеко не все, но все же стоит разобраться, как это работает. Водорослевые обертывания и массажи — проверенная временем классика. Более прогрессивные и новейшие вакуум, иголки, радиочастотный лифтинг — все это суть одного и того же процесса: идет активное воздействие на подкожно-жировую клетчатку, ускоряются обменные процессы в клетках, восстанавливается метаболизм, выводится лишняя жидкость и происходит то самое чудо, которого все так ждут. Справедливости ради стоит заметить, что это волшебство продолжается только при регулярных посещениях косметолога. Ниже — самые интересные новые методы.

Пространство Beauty Still space

Аппарат Indiba Activ, клеточная терапия на частоте 448 кГц

Принцип действия: «Indiba помогает решать вопросы, связанные с эстетикой тела: он обладает лимфодренажным эффектом, эффективно уменьшает объемы подкожно-жировой клетчатки, а также подтягивает кожу и нормализует метаболические процессы. Процедуры рекомендовано проходить курсом из 12–15 процедур 2–3 раза в неделю. Однако заранее составленный прогноз и рекомендации могут меняться, так как у каждого человека очень индивидуальная результативность. У этого метода небольшое количество противопоказаний: беременность, тромбофлебит, наличие водителей ритма и других электронных имплантов, нарушение целостности кожи» — Бубнова Екатерина, специалист по телу.

Клиника Remedy Lab

Акупунктура, стимуляция биоактивных точек

Принцип действия: «Возможности акупунктуры многогранны, но вы должны понимать, что тело, которое уже есть, акупунктура не изменит. Тело отражает любые проблемы со здоровьем (гормональный сбой, срыв нервной системы, проблемы в работе внутренних органов и многое другое). По состоянию кожи лица, тонусу мышц опытный иглотерапевт может выявить внутренние патологии, и основная задача — восстановить систему, ведь все нужное для восстановления и поддержания здоровья и молодости кожи в ней уже есть. Иглотерапия дает не только обезболивающий, противовоспалительный, релаксирующий, но и противоотечный эффект, повышает способность организма к регенерации, стимулирует противовоспалительные процессы и способствует выведению токсинов. Я редко встречаю людей, которым иглотерапия не показана. Но есть состояния, когда иглы делать не надо. Среди противопоказаний — высокая температура, хронические болезни в острой стадии, инфекционные заболевания, онкология» — Ата Келли, MD, LAC, NCCAOM, врач-иглорефлексотерапевт, магистр акупунктуры и восточной медицины, врач интегративной медицины.

Салон красоты Prive7

Аппарат L` EndoSphres® Therapy, микровибрационная компрессия

Принцип действия: Микровибрационная компрессия — это новая методика для решения проблем целлюлита, «которая позволяет моделировать тело и достигать результатов всего за несколько процедур»,— так гласят официальные релизы этого итальянского производителя. В процессе процедуры создается компрессия вместо вакуума и микровибрация вместо растяжения тканей — обменные процессы ускоряются, как и отток лимфы, ткани приходят в тонус. Сообщают о вероятности потери двух размеров одежды после процедуры. Массаж может длиться до 95 минут, комплекс рассчитан на 12 сеансов, не чаще 2–3 раз в неделю.

Центр красоты «Белый сад»

Аппарат Scarlet, лифтинг по технологии RF

Принцип действия: Технология RF лифтинга, усиленная «игольчатой» насадкой. Микроиглы выполнены из золота, что позволяет воздействию радиочастотной энергии проникать в более глубокие слои дермы, исключая наружное повреждение эпидермиса. Суть работы RF — в стимулировании образования нового коллагена и эластина, а также запуске восстановительных процессов кожи. Происходит уплотнение дермы, улучшение ее кровоснабжения и, как следствие, улучшение тонуса и эластичности кожи. «Для более быстрого результата логично совмещать игольчатый RF лифтинг с такими методами, как: массаж и дренирующие обертывания и с иньекционными процедурами: мезотерапия, плазмотерапия (методы также направленные на улучшение кажетсва кож и). Противоказания к RF лифтингу довольно стандартные: онкозаболевания, беременность и период лактации, обострение хронических заболеваний, воспалительные процессы на коже в зоне предположительного воздействия» — Анна Завьялова, врач дерматокосметолог. Курс процедур из 4–5 процедур с очередностью 1 процедура в месяц позволит избавиться и от рубцов, растяжек и следов постакне.

Ирина Кириенко