«Родина» причалила к Севастополю

Сенатор Ольга Тимофеева возглавила список партии «Родина» на выборах в заксобрание Севастополя. Также от партии выдвинется ряд общественников, бывших и действующих членов Общественной палаты (ОП) города, которых принято считать сторонниками экс-спикера заксобрания Алексея Чалого, конфликтующего с губернатором Дмитрием Овсянниковым. Лидер городской организации «Родины» Иван Комелов призвал не связывать членов партсписка с господином Чалым, однако отметил, что согласен с его позицией «по многим вопросам». Председатель севастопольской организации «Единой России» Дмитрий Саблин сообщил “Ъ”, что не увидел в предвыборном списке «Родины» нарушения договоренностей между ним и Алексеем Чалым.

Список кандидатов в заксобрание Севастополя от «Родины» был согласован 13 июня на заседании президиума регионального политсовета городской организации партии. Первые места достались людям, которые регулярно публично поддерживали позицию экс-спикера заксобрания Севастополя Алексея Чалого в конфликте с губернатором Дмитрием Овсянниковым и экс-главой города Сергеем Меняйло. Возглавила список соратница господина Чалого сенатор Ольга Тимофеева (избиралась в Совет федерации по квоте севастопольского заксобрания). Второй и третий номера получили экс-члены ОП Севастополя, избранные в нее по квоте заксобрания (в основном группой депутатов Алексея Чалого) Иван Комелов и Григорий Донец. Четвертое и шестое места получили действующие члены ОП, также выбранные по квоте заксобрания, Максим Мишин и Алексей Процко.

Глава регионального отделения партии «Родина» Иван Комелов сказал “Ъ”, что в списке «самодостаточные люди», известные своей общественной деятельностью. По его словам, за каждым стоит «действующая» общественная организация и «реальные результаты» их работы. «Мы не являемся людьми Чалого. При этом в последние годы наши взгляды по многим вопросам совпадают со взглядами Алексея Михайловича»,— сказал господин Комелов.

Напомним, в конце мая четыре депутата заксобрания из группы Алексея Чалого и два близких к нему журналиста вошли в число победителей предварительного голосования «Единой России». Секретарь севастопольской организации «единороссов» Дмитрий Саблин не считает выдвижение сторонников экс-спикера заксобрания в рядах «Родины» нарушением каких-либо договоренностей. Он выразил надежду, что у выдвиженцев «Родины» «хорошие отношения с Алексеем Михайловичем (Чалым.— “Ъ”)», но напомнил, что спикер заксобрания Екатерина Алтабаева, старший брат Алексея Чалого Михаил, депутаты Татьяна Щербакова и Евгений Мащенко, журналисты Екатерина Бубнова и Антон Пархоменко «идут (на выборы в заксобрание.— “Ъ”) в списках» партии «Единая Россия». «Я не вижу никакого подвоха (в выдвижении единомышленников Алексея Чалого от «Родины».— “Ъ”). Каждый имеет право выбирать свою политическую платформу»,— сказал “Ъ” господин Саблин.

Кандидат политических наук Сергей Горбачев считает, что от «Родины» выдвигаются те сторонники господина Чалого, которым «не нашлось места» в списке «Единой России».

«Просматривается желание так или иначе сохранить в заксобрании силы, которые поддерживают идеи, принципы и практику команды Алексея Чалого, чтобы так или иначе обеспечить себе большинство и решить задачу сохранения влияния в заксобрании»,— сказал “Ъ” Сергей Горбачев.

В четверг заявление о выходе из партии «Единая Россия» написал депутат заксобрания из группы Алексея Чалого Вячеслав Горелов. Он отказался объяснить “Ъ” причину своего решения: «В рядах "Единой России" есть много достойных людей, которых я уважаю. И не хотел бы, чтобы то, что я скажу, каким-то образом соотносилось с ними. Поэтому я от комментариев пока воздержусь». Свое решение он назвал «продуманным» и «взвешенным». Вместе с тем сообщил, что пока не определился, пойдет на выборы самовыдвиженцем или откажется от участия в них.

Вадим Никифоров, Симферополь