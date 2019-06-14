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Фото: Андрей Абрамов

Городские тополя не пустят на дрова

Они дают мало жара и много сажи

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Топить бани дровами, остающимися после санитарной вырубки деревьев в городских скверах и парках предложил глава комиссии по городскому хозяйству гордумы Нижнего Новгорода Владимир Аношкин. По мнению депутата, это позволит сэкономить средства.


Как выяснилось, «Нижегородские бани» теряют 9% клиентов в год, проигрывая конкуренцию саунам и хамамам. За последний год муниципальными банями воспользовались 460 тыс. человек, а чистая прибыль предприятия составила всего 300 тыс. рублей.

Инициатива народного избранника не нашла поддержки у вице-спикера городской думы Николая Сатаева – в прошлом возглавлявшего «Нижегородские бани». Он объяснил депутату, что печи в банях следует топить березовыми и дубовыми дрова, а тополь для этого не годится – он не дает достаточно жара и при этом производит много сажи.

Сатаев считает, что предприятию следует поменять концепцию обслуживания – можно перенять опыт Ижевска, где общественная баня была переформатирована в досуговый центр.

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