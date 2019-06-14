Кассационный суд подтвердил решение челябинского УФАС о сговоре «Фортума» и «Промтехэкспертизы»

Арбитражный суд Уральского федерального округа признал правомерным решение челябинского УФАС России о картельном сговоре ПАО «Фортум» и ООО «Промтехэкспертиза» по заключению контрактов на 90 млн руб. без проведения конкурентных процедур. Это уже третья судебная инстанция, которая подтверждает позицию антимонопольного ведомства, сообщает пресс-служба челябинского УФАС.

Как ранее сообщал «Ъ-Южный Урал», проверка челябинского УФАС в 2017 году выявила факт антиконкурентного сговора межу ПАО «Фортум» и ООО «Промтехэкспертиза». Компании подписали шесть дополнительных соглашений к договору о выполнении работ по промышленной экспертизе двух ТЭЦ в Челябинской области. По новым условиям, территория оказания услуг стала включать Тюменскую область и ХМАО. Также поменялись сроки выполнения работ и стоимость договора, сумма увеличилась с 10 млн до 100 млн руб. При этом ПАО «Фортум» шесть раз объявляло закупки на выполнение этих работ, на конкурсы заявлялись от трех до десяти компаний, но все аукционы заказчик отменял.

«Фортуму» и «Промтехэкспертизе» были выданы предписания о прекращении участия в сговоре. Каждой компании был выписан штраф в 1,1 млн руб. «Фортум» выплатил сумму, а «Промтехэкспертиза» обжалует штраф в арбитражном суде Челябинской области.