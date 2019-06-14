Защитники троллейбуса в Краснодаре записали обращение на «прямую линию» с Путиным

Инициативная группа жителей Краснодара записала видеообращение, которое намерена отправить на «прямую линию» с президентом России Владимиром Путиным. Общественники просят главу государства вмешаться в действия краснодарских властей, планирующих демонтировать контактную сеть на улице Красной, сообщают «Городские решения».

Видеообращение было записано по итогам пикета, который защитники троллейбуса провели 12 июня в Чистяковской роще. Как сообщал “Ъ-Кубань”, на пикет собралось около 100 человек, недовольных ликвидацией троллейбуса в центре Краснодара. Отправить обращение Путину пикетчики решились, по их словам, после того как не получили обратную реакцию от губернатора края и Общероссийского народного фронта.

С 7 июня власти краевого центра отменили троллейбусное сообщение по улице Красной на участке от Северной до Офицерской. В частности, троллейбус № 13 пустили по улице Северной, троллейбус № 21 – по шоссе Нефтяников и далее до бальнеолечебницы. Троллейбусы № 9 и 31 пока заменили автобусами КТТУ, чтобы к осени пустили на этих маршрутов электробусы, которые смогут проходить участок по улице Красной на автономном ходу. Для этого власти города планируют закупить 12 электробусов «Тролза-5265 “Мегаполис”».

«Прямая линия» с Владимиром Путиным начнется в полдень 20 июня.

Дмитрий Михеенко