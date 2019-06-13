На пикет в защиту троллейбусов в Краснодаре пришло около 100 человек

Фото: Городские решения

В День России, 12 июня, в Чистяковской роще кубанской столицы состоялся пикет против демонтажа контактной сети троллейбусов по улице Красной. На него собралось около 100 человек, сообщают «Городские решения».

По информации общественников, протестная акция прошла без происшествий. Люди вышли с плакатами: «Меньше троллейбусов – “пазиков” все больше», «Нет троллейбуса – значит, нет льгот» и другими. Среди пикетирующих было замечено много красных флагов. «Мы не собираемся на этом останавливаться. Скоро объявим о наших дальнейших шагах по возвращению троллейбуса на Красную», - заявили организаторы мероприятия.

Как уже сообщал “Ъ-Кубань”, власти краевого центра приняли решение отменить троллейбусное сообщение по улице Красной на участке от Северной до Офицерской. В частности, троллейбус № 13 пустили по улице Северной, троллейбус № 21 – по шоссе Нефтяников и далее до бальнеолечебницы. Троллейбусы № 9 и 31 решено на время заменить современными автобусами, чтобы к осени пустили на этих маршрутов электробусы, которые смогут проходить участок по улице Красной без соединения с контактной сетью – на автономном ходу. Для этого власти города планируют закупить 12 электробусов «Тролза-5265 “Мегаполис”». Местные активисты выступили резко против такого решения мэрии.

Дмитрий Михеенко