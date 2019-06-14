В проектное финансирование войдут 32 проекта застройщиков Удмуртии

В проектное финансирование по эскроу-счетам войдут 32 строительных объекта Удмуртии. Об этом сообщил министр строительства республики Дмитрий Сурнин на своей странице в Facebook.

«У нас 86 строительных проектов. 54 из них будут достраиваться по старой схеме финансирования, с привлечением средств дольщиков. У них есть 30% готовность и 10% объем проданных площадей»,— написал господин Сурнин. Министр отметил, что многие застройщики уже готовятся к работе по эскроу-счетам и подали заявки на получение кредитов в банки.

Напомним, что в июле 2018 года в федеральный закон №214-ФЗ «Об участии в долевом строительстве» внесли правки, ужесточающие деятельность застройщиков. Их основная цель — решение проблемы обманутых дольщиков и переход на проектное финансирование. В новой схеме на банки возложили контрольную функцию за операциями на эскроу-счетах, где будут храниться средства дольщиков. Таким образом, банки берут риски в жилищном строительстве на себя. С 1 июля 2019 года этот механизм станет обязательным для всех объектов. В мае 2019 года Дмитрий Сурнин заявлял, что половина банков в Удмуртии не готовы работать с застройщиками по эскроу-счетам.