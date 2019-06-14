Силовики обнаружили в Самаре лабораторию по производству оружия

Фото: УФСБ по Самарской области

Правоохранители задержали с поличным при попытке сбыта оружия двух жителей Самары. Мужчины пытались продать переделанный под стрельбу боевыми патронами охолощенный пистолет «Р-411». Об этом сообщил источник “Ъ-Волга” в правоохранительных органах.

Во время обыска по адресам регистрации и проживания мужчин силовики обнаружили и изъяли три пистолета, переделанные под стрельбу боевыми патронами. Кроме того, были найдены 33 боеприпаса к ним калибра 9 мм, а также основные части оружия и специальное оборудование.

После этого правоохранители ликвидировали мастерскую по переделке оружия, организованная по адресу проживания одного из задержанных. На сегодняшний день следственный отдел регионального УФСБ решает вопрос о возбуждении уголовных дел по ч.2 ст.222 (незаконные приобретение, передача, сбыт, хранение, перевозка или ношение оружия группой лиц по предварительному сговору) и ч.2 ст.223 УК РФ (незаконное изготовление оружия группой лиц по предварительному сговору).

Георгий Портнов