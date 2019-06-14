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Фото: Fiat

Fiat Ducato получит полностью электрическую версию

Компания Fiat подтвердила создание полностью электрической версии модели Ducato, сообщает итальянский автопроизводитель.

Модель Fiat Ducato Electric будет представлена в 2019 году, а на рынок выйдет в 2020-м. Электрический фургон первоначально окажется доступен только корпоративным клиентам, которые станут эксплуатировать новинку в тестовом режиме.

Напомним, ранее о создании электрических версий коммерческих автомобилей объявил концерн Daimler, анонсировавший фургоны Mercedes-Benz eVito и Mercedes-Benz eSprinter.

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