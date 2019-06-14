Штаб Навального отменил митинг за отставку свердловского губернатора

Штаб Алексея Навального в Екатеринбурге заявил об отмене митинга за отставку губернатора Свердловской области Евгения Куйвашева. По словам главы штаба Юрия Кузьминых, основная причина отмены — плохая погода.

Митинг планировалось провести 16 июня на площади Труда. Ранее сообщалось, что министерство общественной безопасности (отвечает за согласование публичных мероприятий) Свердловской области отказало штабу в проведении акции. Отказ объяснили тем, что кто-то уже подал заявку на проведения мероприятия в этом месте. В качестве альтернативы представителям Алексея Навального предложили провести митинг в парке 50-летия ВЛКСМ на Вторчермете. Активисты штаба сообщали, что подадут в суд министерство, так как территория слишком маленькая для заявленных 3 тыс. участников.

«16 июня с 10:00 до 22:00 все центральные площадки будут заняты праздником пирога, будет митинг у них, концерты, пироги. Поэтому люди могут прийти на эти мероприятия, если не испугаются погоды»,— сообщил Юрий Кузьминых (цитата по ЕАН).