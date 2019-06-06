Штабу Навального не согласовали митинг за отставку свердловского губернатора

Министерство общественной безопасности (отвечает за согласование публичных мероприятий) Свердловской области отказало штабу Алексея Навального в Екатеринбурге в проведении митинга за отставку губернатора Евгения Куйвашева на площади Труда 16 июня. Как сообщили в штабе, отказ министерство объяснило тем, что кто-то уже подал заявку на проведения акции в этом месте. В качестве альтернативы представителям Алексея Навального предложили провести митинг в парке 50-летия ВЛКСМ на Вторчермете.

В штабе сообщили, что подадут в суд министерство, так как территория слишком маленькая для заявленных 3 тыс. участников. Кроме этого, активисты планируют подать заявки на другие площадки в центре города. «В случае необходимости мы не боимся выйти на несогласованную с министерством акцию. На нашей стороне и мировой судебный опыт, и Конституция, и здравый смысл»,— говорится в сообщении.