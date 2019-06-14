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Реализация невостребованных ресурсов ООО «БашРТС»

ООО «БашРТС» объявляет запрос предложений на приобретение невостребованных материалов, образовавшихся на складах организации.


Перечень включает в себя: запасные части для транспортной техники, детали силовых и тепломеханических машин, подшипники, трубопроводную арматуру и прочее. Часть материалов является новыми, некоторые могут быть с дефектами или бывшими в употреблении. Возможна подача предложений на единичные позиции.

Для участия необходимо бесплатно зарегистрироваться на электронной торговой площадке ПАО «Интер РАО» (https://etp.interrao-zakupki.ru/) и подать предложение в электронной форме на интересующий товар.

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БашРТС. Пресс-релизы

Реализация невостребованных ресурсов ООО «БашРТС»

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