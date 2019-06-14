Срок расчета с вкладчиками краснодарского «Идея Банка» продлен до ноября

Агентство по страхованию вкладов, выступающее конкурсным управляющим краснодарского «Идея Банка», сообщило, что срок расчета с кредиторами первой очереди банкрота продлен до 11 ноября 2019 года. Расчеты будут производиться в размере 60,45% от установленных требований.

Как ранее писал „Ъ-Кубань“, Банк России отозвал лицензию «Идея банка» 19 декабря 2016 года, обнаружив признаки «уголовно наказуемых деяний» его бывших руководителей и собственников. По данным системы «СПАРК-Интерфакс», по итогам 2015 года средства физлиц в общей структуре привлеченных финансовых ресурсов ПАО «Идея банк» составляли 98,1% или 4,6 млрд руб. Основной владелец общества — АО «Фора оппортюнити русский банк» (Форус-банк) — также лишился лицензии 19 декабря 2016 года. 21 февраля 2017 года арбитражный суд признал ПАО «Идея банк» банкротом.

Василий Хитрых