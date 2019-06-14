Гамзат Исалмагомедов не допущен к конкурсу на пост мэра Курска

Конкурсная комиссия по отбору кандидатур на должность главы Курска не допустила заместителя начальника по безопасности ООО «Оздоровительный, водно-спортивный, рекреационный центр» Гамзата Исалмагомедова, сообщили в городском собрании. Господину Исалмагомедову отказано в участии из-за выявленных нарушений подачи документов. Таким образом, осталось четыре претендента: замглавы администрации Центрального округа Курска Андрей Борисов, депутат Госдумы Виктор Карамышев, глава администрации Железнодорожного округа Курска Андрей Телегин и депутат горсобрания Алексей Томанов. Уже 17 июня они должны представить свои программы развития облцентра, по итогам которых комиссия оставит в финале двух кандидатов. Выборы главы Курска намечены на 20 июня.

Об основном претенденте на пост мэра облцентра читайте в материале “Ъ-Черноземье” «Депутат меняет кресло».

Александр Прытков