Подана повторная заявка на референдум по возврату прямых выборов мэров в Челябинской области

Общественная организация «Открытая Россия» повторно подала в избирательную комиссию Челябинской области ходатайство о регистрации инициативной группы по проведению в регионе референдума о возврате прямых выборов глав городов и районов. В марте избирательная комиссия отказала в удовлетворении аналогичного ходатайства по «формальным основаниям», сообщил координатор «Открытой России» в Челябинске Денис Ибрагимов.

«Проконсультировались со специалистами в этой сфере и скорректировали вопрос, который планируется выносить на референдум. После первой подачи ходатайства о регистрации идею возвращения прямых выборов поддержали несколько партий и депутаты гордумы. Жители области нас обязательно поддержат», - рассказал Денис Ибрагимов. Активисты планируют вынести на референдум вопрос: «Вы за или против принятия закона Челябинской области “О порядке избрания глав городских округов в Челябинской области, глав муниципальных районов в Челябинской области на основе всеобщего равного и прямого избирательного права при тайном голосовании”?».

Как ранее сообщал «Ъ-Южный Урал», депутат челябинской гордумы от КПРФ Константин Нациевский внес в представительный орган пакет документов о возврате прямых выборов главы Челябинска. Ожидается, что вопрос будет рассмотрен на заседании гордумы 17 июня. Председатель регионального отделения партии «Яблоко» Ярослав Щербаков оспаривает результаты выборов, в результате которых главой Челябинска стал Владимир Елистратов, в Советском районном и Челябинском областном судах.