ВЭБ: арабские инвесторы заинтересованы в покупке олимпийских объектов Сочи

Инвесторы из ОАЭ заинтересованы в покупке олимпийских объектов в Сочи, в строительство которых инвестировал ВЭБ, рассказал «РИА Новости» зампред госкорпорации Михаил Кузовлев. «Наши арабские коллеги интересуются объектами»,— сказал господин Кузовлев.

«Мне кажется, чем быстрее будет эффективный собственник, у которого будут возможности сравнить себя с рынком, тем лучше. Мы свою роль как институт развития сделали. Олимпиада состоялась, инфраструктура построена, людям очень нравится отдыхать в Сочи»,— считает заместитель председателя ВЭБа. По его словам, олимпийские объекты в Сочи «генерируют денежные потоки».

О том, почему не окупаются сочинские объекты, читайте в публикации “Ъ”.