На строящемся ПЭБ «Академик Ломоносов» завершены все доковые работы

Специалисты АО «Балтийский завод» (входит в состав АО «ОСК») завершили все запланированные доковые работы на строящемся плавучем энергоблоке «Академик Ломоносов». В течение на судне проводилась ревизия донно-бортовой арматуры, окраска подводной части и надводного борта. После перешвартовки к достроечному причалу завершена окончательная окраска судна в соответствии с архитектурным решением, сообщили в пресс-службе Балтийского завода.

В ближайшее время на ПЭБ «Академик Ломоносов» окончательно проверят все системы перед контрольными пусками оборудования. После этого судно начнут готовить к буксировке на место постоянного базирования — в чукотский Певек. Передача судна заказчику — концерну «Росэнергоатом» — запланирована до 30 июня этого года, уточнили на Балтзаводе.

Ранее “Ъ-СПб” писал, что на плавучем энергоблоке «Академик Ломоносов» завершены комплексные швартовые испытания.