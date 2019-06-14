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«Татэнерго» отказало всем претендентам на модернизацию Заинской ГРЭС

АО «Татэнерго, контролируемое правительством Татарстана, отказало всем четырем претендентам на строительство парогазового энергоблока на Заинской ГРЭС электрической мощностью от 560 до 600 МВт. Как говорится в протоколе тендера, он признан несостоявшимся, поскольку все заявки «не в полной мере отвечают требованиям документации о конкурентной закупке к содержанию, оформлению предложений».

Название компаний в документах закупки не указываются. Ранее сообщалось, что в тендере на модернизацию ГРЭС участвуют международные компании Siemens (Германия), General Electric (США), Mitsubishi (Япония) и Ansaldo Energia (Италия).

Компания объявляла запрос ценовых предложений с начальной ценой 39,23 млрд руб. с учетом НДС. Предполагалось, что с победителем будет заключен договор, по которому он начнет работы не позднее 1 сентября 2019 года и закончит их к 30 ноября 2023 года. Также договор должен был предусматривать сервисное обслуживание уставленного оборудования в течение 20 лет.

При этом в тендерной документации оговаривалось, что такой договор возможен «при условии включения проекта модернизации Заинской ГРЭС в перечень подлежащих модернизации объектов, утверждаемый правительственной комиссией, в соответствии с постановлением правительства от 25.01.2019 №43». Однако в конце мая стало известно, что Заинская ГРЭС не попала в перечень проектов модернизации по федеральной программы модернизации ТЭС.

Отметим, в феврале, «Татэнерго» объявляло запрос цен на строительство двух энергоблоков, суммарной мощностью 1,6-1,7 тыс. МВт стартовой стоимостью 78,5 млрд руб. Планировалось двумя новыми парогазовыми установками заменить 11 отработавших блоков мощностью 2,2 ГВт. В блоках предполагалось использовать турбины Siemens. Тогда были признаны соответствующими требованиям заявки ООО «АЭР», АО «Интертехэлектро», ООО «Сименс» и ООО «ДЖИИ РУС». Итоги планировалось подвести сначала 26 апреля, потом - 6 июня. Однако 27 мая заказчик объявил об отмене процедуры закупки.

“Ъ-Казань”


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