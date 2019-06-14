Нижегородский водоканал получит в концессию 13 фонтанов за 79 млн рублей

Администрация Нижнего Новгорода и «дочка» Нижегородского водоканала ООО «Городские инженерные системы» подписали концессионное соглашение о реставрации 13 фонтанов. Как сообщает пресс-служба мэрии, размер инвестиций составит 79 млн руб., компания получит объекты во владение до 2025 года.

До 20 августа планируется модернизировать фонтаны в Сквере имени 65-летия победы и на Аллее памяти и славы (Советский район), в сквере на Чернопрудском переулке (Нижегородский район), у гостиницы «Заречная» (Ленинский район), на улице Есенина (Канавинский район), у дома №177 на Московском шоссе (Московский район), комплекс из пяти фонтанов на улице Рыбакова (Сормовский район), у «Метеора» (Сормовский район) и в сквере на проспекте Ильича (Автозаводский район).

Как ранее сообщал “Ъ-Приволжье”, изначально сумма концессии оценивалась в 75 млн руб. Заместитель гендиректора «Городских инженерных систем» Сергей Быченков тогда заявлял, что пространство около фонтанов можно будет сдавать в аренду под торговлю напитками и мороженым.

Подробнее о планах по реставрации фонтанов – в материале “Ъ-Приволжье” «Брызги концессии».

Анастасия Еремина