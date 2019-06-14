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Суд снизил до 416 млн рублей штраф «Алтаймясопрому» за нарушение валютного законодательства

Арбитражный суд Алтайского края частично удовлетворил исковые требования банкротящегося «Алтаймясопрома», который оспаривал штраф таможни. Алтайская таможня потребовала от банкротящегося «Алтаймясопрома» уплатить около 1 млрд руб. штрафа за нарушение валютного законодательства. Всего «Алтаймясопром» подал в суд три иска. По одному из них суд снизил размер штрафа на 25% - до 416,5 млн руб. Два других дела иска еще рассматриваются судом.

Как следует из материалов дела, «Алтаймясопром» 2011 году перечислила партнерам из Гонконга и Кипра около 27 млн евро за приобретение свиней и оборудования. Однако товары не были поставлены в полном объеме. Компании было административное наказание в виде штрафа за нарушение валютного законодательства, предусмотренного ч. 5 ст. 15.25 КоАП РФ (невозврат средств за не ввезенные товары).

Оксана Павлова


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