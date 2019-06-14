ТЦ «Мега Дыбенко» частично закрыли из-за провалившегося пола

В ночь на пятницу, 14 июня, ЧП произошло в ТЦ «Мега Дыбенко» на Мурманском шоссе. По словам очевидцев, на первом этаже торгового центра обрушился пол, в потолке парковки появилась дыра, конструкции рухнули на припаркованный там автомобиль.

В компании IKEA информацию об этом подтвердили, связав произошедшее со строительными работами. При этом в сообщении уточняется, что пострадавших в результате инцидента нет.

В настоящий момент торговый центр частично закрыт. Здание обследуют специалисты.

Ранее “Ъ-СПб” писал о похожем случае в магазине Spar на Большом проспекте Петроградской стороны. Там провалился пол на площади около 20 кв. м. В результате ЧП пострадала сотрудница торгового зала, на которую упал кассовый аппарат.