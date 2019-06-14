Пензенская пациентка скорой помощи взыскала 100 тыс. рублей за падение с носилок

Жительница Пензы взыскала с областной станции скорой помощи 100 тыс. руб. за то, что медработники уронили ее с носилок. Как сообщает пресс-служба суда, ей удалось отсудить компенсацию в размере 100 тыс. руб.

Как пояснили в суде, 20 апреля прошлого года женщина вызвала «скорую» в связи с приступом эпилепсии. Когда медработники несли ее в приемное отделение, они перевернули носилки и уронили женщину на асфальт. После падения пациентку доставили в ГБУЗ «Клиническая больница № 6 им. Г. А. Захарьина» с закрытой черепно-мозговой травмой, ушибом головного мозга легой степени, нарушением мозгового кровообращения и ссадинами.

Женщина десять дней находилась на стационарном лечении. «Указанные повреждения согласно заключению судмедэксперта расцениваются как вред здоровью средней тяжести»,— пояснили в суде. Пациентка просила взыскать с ГБУЗ «Пензенская областная станция скорой помощи» 200 тыс. руб., но получила вдвое меньше.

Сергей Петунин