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ВЭБ подтвердил планы по продаже зарубежного завода Pilsen

ВЭБ планирует продать или ликвидировать чешский металлургический завод Pilsen Steel, рассказал в интервью «РИА Новости» первый зампред ВЭБа Михаил Кузовлев. Завод является последним зарубежным активом корпорации.

«Из остальных зарубежных активов у нас остался только завод Pilsen в Чехии. Он отправляется на ликвидацию. Если в рамках процедуры удастся найти покупателя, отдадим покупателю, а если не удастся, то ликвидируем. В Европе такие процедуры довольно длинные»,— сказал господин Кузовлев.

В июле 2018 года стало известно, что ВЭБ выбрал первые пять непрофильных активов, от которых будет избавляться. Ими должны были стать торгово-деловой центр «Новинский пассаж» в центре Москвы, ТРЦ «Сибирский молл» в Новосибирске, гостиница Radisson Blu Resort & Congress Centre в Сочи, чешский металлургический завод Pilsen Steel и универмаг «Цветной».

Подробнее — в публикации “Ъ FM”.

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