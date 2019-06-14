Патриарх Кирилл назвал политическими акции протеста в екатеринбургском сквере

Патриарх Московский и всея Руси Кирилл полагает, что акции протеста против строительства храма Святой Екатерины в Екатеринбурге имели политический подтекст. Об этом он сообщил на заседании Высшего церковного совета 13 июня. По его словам, это была «хорошо организованная акция, в которой принимала участие молодежь».

«Строительство храмов не должно становиться местом борьбы, в том числе и политической, а факт того, что политическое измерение присутствовало в этом конфликте, совершенно очевиден»,— следует из выступления патриарха, опубликованного в телеграм-канале «Слово патриарха». Патриарх уверен, что идея построить храм в сквере у театра драмы была «совершенно логична». «Была идея построить храм, а справа и слева от храма разбить большой парк и сделать красивую набережную, по которой бы люди могли гулять, то есть превратить это место в самое замечательное место города»,— пояснил он, добавив, что «все эти идеи должны были быть визуально представлены людям». «Не просто заборчик поставлен, а на этом заборчике — виды всего того, что здесь будет. Это, может, не столько вина, сколько недосмотр тех, кто организовывал это строительство»,— уверен патриарх Кирилл.

С 13 по 16 мая в сквере у драмтеатра прошла серия несанкционированных акций протеста против строительства храма. В результате более 100 человек были задержаны. Еще около 30 человек арестованы. Местные власти пошли на переговоры с протестующими только после вмешательства президента РФ Владимира Путина, который советовал провести опрос. За десять дней горожане подали в мэрию более 11 тыс. обращений с альтернативными площадками для строительства объекта. 31 мая объявлен шорт-лист из пяти площадок, рассматриваемых под строительство храма. Храм планируется построить к 300-летию Екатеринбурга в 2023 году, инвесторами выступают РМК и УГМК.

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