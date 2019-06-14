Арестованный в США россиянин Тищенко мог признать вину

Судебный процесс с участием присяжных по делу российского разработчика игр Олега Тищенко, обвиняемого в покупке документации к американским военным самолетам, отменен. Как сообщается на сайте суда американского штата Юта, 19 июня состоится заседание суда, на котором программист сделает заявление.

Ранее планировалось, что первое заседание суда с участием присяжных пройдет 19 августа. Его отмена может означать, что россиянин признал вину хотя бы по одному из пунктов обвинений, передает ТАСС.

Напомним, Олега Тищенко задержали в Грузии и нынешней весной экстрадировали в США. Россиянина обвиняют в попытке вывезти из страны руководство по эксплуатации и обслуживанию истребителей F-16, которое он купил на eBay. По его словам, документы нужны были для создания высокоточного авиасимулятора. Американские законы запрещают вывозить такие материалы из страны. Россиянину грозит до десяти лет тюрьмы. Посольство России в США ранее заявило, что в деле россиянина «имеются признаки провокации» американских спецслужб.

Подробнее о том, какие претензии возникли к программисту у Вашингтона, читайте в публикации “Ъ FM”.