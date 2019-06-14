ФСБ задержала в Забайкалье сторонника ИГ

Сотрудники Федеральной службы безопасности (ФСБ) задержали в Чите 23-летнего сторонника запрещенной в России террористической организации «Исламское государство» (ИГ), сообщила пресс-служба управления ФСБ по Забайкальскому краю. «Подозреваемый задержан, в отношении него возбуждено уголовное дело»,— говорится в сообщении (цитата по ТАСС).

По версии спецслужб, подозреваемый приехал в Читу из другого региона, чтобы купить оружие и боеприпасы. ФСБ настаивает на том, что задержанный пропагандировал террористические идеи среди своих знакомых и в интернете «с использованием средств анонимизации и методов конспирации».

В пресс-службе уточнили, что подозреваемый изучал способы организации терактов и планировал уехать в Сирию, чтобы вступить в ИГ.