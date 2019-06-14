Прокуратура не нашла нарушений в действиях депутата гордумы во время акций протеста в сквере

Прокуратура не увидела нарушений в действих депутата екатеринбургской гордумы от КПРФ Романа Ступникова во время акций протеста против строительства храма Святой Екатерины в городском сквере. Обращение в прокуратуру по просьбе депутатов направила председатель комиссии гордумы по депутатской этике, депутат от партии «Единая Россия» Анастасия Немец.

«Оснований для принятия мер прокурорского реагирования не имеется»,— говорится в ответе ведомства. По их словам, оценка поведения депутата относится к компетенции комиссии по депутатской этике.

Как писал ранее “Ъ-Урал”, обращение с просьбой дать юридическую оценку действиям Романа Ступникова направили в комиссию по депутатской этике депутаты Дмитрий Николаев и Владимир Крицкий. На комиссии рассмотрели действия депутата. Впрочем, ничего противоправного в действиях депутата члены комиссии не нашли. Тем не менее, Анастасия Немец пояснила, что «не вправе давать правовую оценку» и перенаправила обращение в прокуратуру Екатеринбурга. «Депутат активно поддерживал действия лиц, участвовавших в несанкционированной акции и вступивших в активное противостояние с сотрудниками правоохранительных органов»,— говорится в ее обращении.

Подробнее — в материале “Ъ-Урал” «“Единая Россия” передает кадры»

Анастасия Реутова