Инвестиции США в Россию в 2017 году оказались в 13 раз выше официальных данных ЦБ

Конференция ООН по торговле и развитию (ЮНКТАД) оценила прямые инвестиции США в российскую экономику в 2017 году в $39,1 млрд, следует из доклада (.pdf), на который обратил внимание РБК. Это в 13 раз выше официальных данных ЦБ РФ ($3,05 млрд), по версии американского Минпромторга — $13,9 млрд.

ЮНКТАД впервые оценило прямые иностранные инвестиции в Россию, убрав из цепочки промежуточных инвесторов: если компания из США инвестирует в Россию через дочернюю компанию в Нидерландах, то учитывался объем денег именно из США в Россию. В случае подхода ЦБ считалось бы, что в российскую экономику инвестируют именно Нидерланды, а не США.

Всего в Россию в 2017 году было инвестировано $441,1 млрд. Согласно данным конференции, США стали крупнейшими инвесторами в российскую экономику, на долю Вашингтона приходилось 8,9% от всех вложений.

По данным ЮНКТАД, в 2018 году прямые иностранные инвестиции в экономику России равнялись $13,3 млрд, в 2018-м — около $26 млрд, а в 2017-м —$37 млрд. По версии ЦБ, в 2018 году объем прямых иностранных инвестиций составлял $8,8 млрд. Среди причин, по которым сократились иностранные инвестиции, специалисты ООН называют перерегистрацию компаний с активами в России из иностранных юрисдикций в российские и продажу активов российским инвесторам.

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