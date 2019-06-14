«Левада-центр»: россияне считают враждебными США, Украину и Великобританию

Согласно опросу «Левада-центра», на который ссылается газета «Ведомости», российские граждане считают наиболее близкими друзьями и союзниками страны Белоруссию, Китай и Казахстан. В числе государств, которые недружелюбно относятся к РФ, респонденты уже второй год называют США, Украину и Великобританию. При этом эксперты отмечают снижение доли россиян, считающих враждебными США и Украину.

Число опрошенных, назвавших дружественной Белоруссию, за год увеличилось с 49 до 62%. Китай вспомнило 42% (по сравнению с 40% в 2018 году), Казахстан — 38% (против 32% годом ранее). В топ-5 близких друзей России также попали Армения (с 11% до 22%) и Азербайджан (с 8% до 16%).

В тройку самых враждебно настроенных по отношению к России стран, как и год назад, вошли США, Украина и Великобритания. Однако число тех, кто выбрал США, резко уменьшилось — с 78% до 67%. Снизилась и доля респондентов, назвавших недружелюбной Украину,— с 49% до 40%. В топ-5 также вошли Латвия и Литва.

Опрос проводился в период с 24 по 29 мая 2019 года. В нем приняло участие 1616 респондентов старше 18 лет.

Согласно январскому исследованию «Левада-центра», 56% россиян опасаются военной угрозы со стороны других стран. При этом большинство (88%) респондентов были уверены, что российская армия сможет защитить страну в случае нападения. 39% граждан говорили, что подобных угроз не видят.