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Правительство хочет расширить список животных, которых запрещено держать дома

Правительство намерено вдвое увеличить перечень диких животных, которых нельзя содержать в домашних условиях, сообщает «РИА Новости» со ссылкой на соответствующий проект постановления. Согласно документу, в список вошли, в частности, антилопы, акулы, быки и крокодилы.

В перечень хотят включить:

  • питонов длиннее четырех метров,
  • еще несколько видов пауков (в том числе тарантулов),
  • варанов, крокодилов, каймановых черепах длиной более 30 см,
  • электрических скатов, угрей, акул и мурен,
  • волков, собак динго, гиен, лисиц обыкновенных,
  • росомах и панд,
  • антилоп (в том числе гну),
  • диких быков и овцебыков,
  • гиббонов, макак, павианов, мартышек, капуцинов,
  • птиц киви, фламинго, пингвинов, соколов и филинов,
  • коралловые полипы.

Составители перечня принимали во внимание как опасность, грозящую владельцам животных, так и неблагоприятное влияние на самих питомцев непривычной для них среды обитания.

Первоначальный список был составлен Минприроды и опубликован в феврале. В него вошли крупные хищники (весом более 20 кг) из семейств медвежьих и кошачьих, ядовитые змеи, скорпионы, каракурты и черные вдовы.

Подробности — в публикации “Ъ” «Нуждаются в нечеловеческих условиях».

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