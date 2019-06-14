Правительство хочет расширить список животных, которых запрещено держать дома

Правительство намерено вдвое увеличить перечень диких животных, которых нельзя содержать в домашних условиях, сообщает «РИА Новости» со ссылкой на соответствующий проект постановления. Согласно документу, в список вошли, в частности, антилопы, акулы, быки и крокодилы.

В перечень хотят включить:

питонов длиннее четырех метров,

еще несколько видов пауков (в том числе тарантулов),

варанов, крокодилов, каймановых черепах длиной более 30 см,

электрических скатов, угрей, акул и мурен,

волков, собак динго, гиен, лисиц обыкновенных,

росомах и панд,

антилоп (в том числе гну),

диких быков и овцебыков,

гиббонов, макак, павианов, мартышек, капуцинов,

птиц киви, фламинго, пингвинов, соколов и филинов,

коралловые полипы.

Составители перечня принимали во внимание как опасность, грозящую владельцам животных, так и неблагоприятное влияние на самих питомцев непривычной для них среды обитания.

Первоначальный список был составлен Минприроды и опубликован в феврале. В него вошли крупные хищники (весом более 20 кг) из семейств медвежьих и кошачьих, ядовитые змеи, скорпионы, каракурты и черные вдовы.

Подробности — в публикации “Ъ” «Нуждаются в нечеловеческих условиях».