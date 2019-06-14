Правительство хочет расширить список животных, которых запрещено держать дома

Правительство намерено вдвое увеличить перечень диких животных, которых нельзя содержать в домашних условиях, сообщает «РИА Новости» со ссылкой на соответствующий проект постановления. Согласно документу, в список вошли, в частности, антилопы, акулы, быки и крокодилы.
В перечень хотят включить:
Составители перечня принимали во внимание как опасность, грозящую владельцам животных, так и неблагоприятное влияние на самих питомцев непривычной для них среды обитания.
Первоначальный список был составлен Минприроды и опубликован в феврале. В него вошли крупные хищники (весом более 20 кг) из семейств медвежьих и кошачьих, ядовитые змеи, скорпионы, каракурты и черные вдовы.
Подробности — в публикации “Ъ” «Нуждаются в нечеловеческих условиях».
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