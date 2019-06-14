ТАСС: замглавы Росгвардии уйдет в отставку

Замглавы Росгвардии, статс-секретарь генерал-полковник Сергей Захаркин покинет свой пост, сообщает ТАСС со ссылкой на источник в правоохранительных органах. По его словам, указ президента Владимира Путина об отставке господина Захаркина будет опубликован «в ближайшее время». «Эти действия вызваны с реализуемым принципом ротации кадров руководящего состава»,— добавил собеседник агентства.

Сергей Захаркин проходил службу в Главном командовании внутренних войск МВД, в Сибирском, Северо-Западном и Центральном региональных командованиях, а также в Объединенной группе войск на Северном Кавказе. В 2016 году был назначен командующим Северо-Западным округом войск нацгвардии. В 2017 году по указу президента стал замглавы Росгвардии. Кто его сменит в этой должности, пока не известно.