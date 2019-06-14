Килиана Мбаппе оценили в четверть миллиарда

Организация CIES Football Observatory (учреждена в 1995 году Международной федерацией футбола и швейцарским Университетом Невшателя), специализирующаяся на футбольных исследованиях и оценке трансферной стоимости игроков, обнародовала список 100 наиболее дорогих футболистов мира. Возглавляет его 20-летний форвард ПСЖ Килиан Мбаппе — €252 млн.

В тройку входят Мохамед Салах («Ливерпуль») — €219,6 млн и Рахим Стерлинг («Манчестер Сити») — €207,8 млн. 31-летний лидер «Барселоны» Лионель Месси расположился на четвертой позиции — €167,4 млн. Замыкает пятерку Джейдон Санчо («Боруссия») — €159,4 млн.

В топ-10 рейтинга не попали ни Неймар (ПСЖ), ни Криштиану Роналду («Ювентус»). Так, Неймар, в 2017 году обошедшийся парижанам в €222 млн, оценен лишь в €124,7 млн. А Криштиану Роналду, по версии авторов рейтинга, стоит не более €118,1 млн, что соответствует 20-му месту в списке. Правда, португалец возглавляет список самых дорогих игроков старше 33 лет.

Александр Петров