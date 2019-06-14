Из свежей почты

Виталина Кондратьева, 3 года, детский церебральный паралич, требуется лечение. 163 430 руб.

Внимание! Цена лечения 199 430 руб. Телезрители ГТРК «Регион-Тюмень» соберут 36 тыс. руб.

В семь месяцев у дочки начали подергиваться руки и голова, она стремительно теряла все навыки. Разучилась держать голову, переворачиваться, сидеть, появилась спастика в руках и ногах. В год ей диагностировали ДЦП. Мы постоянно занимаемся реабилитацией и многого добились: Виталина окрепла, научилась сидеть, но не стоит и не ползает, равновесия не держит. Ее стопы скованы спастикой. Мы очень надеемся на опыт специалистов Института медтехнологий (ИМТ, Москва) и на вашу доброту. У нас три дочери (старшая — школьница), работает только муж. Ольга Кондратьева, Тюменская область

Невролог ИМТ Елена Малахова (Москва): «Виталина нуждается в восстановительном лечении. Цель — коррекция тонуса мышц, увеличение объема движений, развитие мелкой моторики».

Сима Горшкова, 11 лет, рубцовая деформация верхней губы и носа, дефект верхней челюсти, требуется ортодонтическое лечение. 146 тыс. руб.

Внимание! Цена лечения 320 тыс. руб. Общество помощи русским детям (США) внесло 150 тыс. руб. Телезрители ГТРК «Чувашия» соберут 24 тыс. руб.

Дочка родилась с расщелиной губы, мягкого и твердого нёба, альвеолярного отростка. В народе это называют заячьей губой и волчьей пастью. Первую операцию Симе сделали в семь месяцев — зашили губу. А затем местные врачи откладывали лечение под разными предлогами. В три года мы повезли Симу на консультацию в Москву, там крайне удивились такой запущенности. Мышцы мягкого нёба начали атрофироваться, дочка почти не говорила. Симе провели несколько сложных операций. Огромное спасибо Русфонду, что помогает оплачивать лечение. Но проблем еще много, сейчас нужно расширять челюсти с помощью аппаратов. Пожалуйста, не оставляйте нас, помогите! Юлия Горшкова, Чувашия

Руководитель Центра челюстно-лицевой хирургии Виталий Рогинский (Москва): «Нужно продолжать этапное комплексное лечение. Сейчас девочке требуется установить несъемные аппараты на обе челюсти».

Семен Вшивцев, 1 год, врожденная деформация правой стопы, требуется лечение по методу Понсети. 116 440 руб.

Внимание! Цена лечения 153 440 руб. Телезрители ГТРК «Вятка» соберут 37 тыс. руб. Не хватает 116 440 руб.

Семен родился с подвернутой и согнутой правой стопой. Сразу после выписки из роддома начали лечение, десять месяцев малышу гипсовали ножку, но она так и не выпрямилась. У сына есть еще неврологическая проблема: пониженный мышечный тонус. Мы уже прошли курс реабилитации, дома делаем массаж и гимнастику. Семен научился сидеть и ползать, а стоять и ходить не позволяет подвернутая стопа. Малышу рекомендовано лечение косолапости по методу Понсети. Оплатить его мы не в силах — я в декретном отпуске, муж работает техником, зарплата невелика. Помогите нам, пожалуйста! Ирина Вшивцева, Кировская область

Ортопед медицинского центра «Майя Клиник» Владислав Лобашов (Казань): «Мальчику требуются этапные гипсования и закрытая ахиллотомия (рассечение ахиллова сухожилия). Лечение продлится два месяца».

Илюша Балкин, 4 года, несовершенный остеогенез, требуется курсовое лечение. 258 656 руб.

Внимание! Цена лечения 532 656 руб. Компания LVMH Perfumes & Cosmetics (Seldico Russia) внесла 140 тыс. руб. Компания, пожелавшая остаться неназванной,— еще 100 тыс. руб. Телезрители ГТРК «Иртыш» соберут 34 тыс. руб.

Илюша родился с переломами ног. Врачи сказали, что у ребенка несовершенный остеогенез — очень хрупкие кости. Из роддома нас перевели в детскую больницу, полтора месяца лечили, за это время Илюша перенес еще четыре перелома. После выписки на лечение нас никто не брал, мы с мужем были в отчаянии. И тут узнали про клинику в Москве, где помогают таким детям. Огромное спасибо Русфонду за помощь в оплате лечения! Сын окреп, переломов меньше стало. Он научился ползать, начал на ножки вставать. Но бедра опять стали ломаться. Не оставляйте нас! Альбина Балкина, Омская область

Педиатр Центра врожденной патологии клиники Глобал Медикал Систем (GMS Clinic, Москва) Алена Гаврина: «У Илюши тяжелая форма несовершенного остеогенеза. Благодаря своевременно начатому лечению удалось достичь хороших результатов. Лечение нужно продолжить».

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