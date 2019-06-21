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21 июня, пятница
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Новости
07:00
Главные новости к утру 21 июня
06:50
Грузинская оппозиция выдвинула властям ультиматум из трех пунктов
20/06
ЕС согласовал продление экономических санкций против России
20/06
РБК: глава Пушкинского района Подмосковья задержан за взятку
06:26
Дифференциация тарифов ФСК может вдвое увеличить стоимость электроэнергии для бизнеса
05:52
Чеченский правозащитник Титиев выходит на свободу по УДО
05:29
Высших чиновников ЕС назначат на внеочередном саммите 30 июня
04:59
Зурабишвили считает, что Россия заинтересована в конфликте в Грузии
04:44
Протестующие в Тбилиси возводят баррикады у филармонии
04:28
Течь в дамбе канала имени Москвы могли вызвать дожди
04:00
Шоумен Николай Фоменко награжден орденом «За заслуги перед Отечеством» I степени
03:47
Футболист сборной России Кудряшов покинул турецкий клуб «Истанбул Башакшехир»
03:29
Еще трех фигурантов дела о хищениях в банке «Кредит Экспресс» отправили под домашний арест
02:57
Власти Чукотки предложили обнулить ставки аэропортовых сборов в ДФО и Арктике
02:50
Евросоюз призвал стороны конфликта в Грузии к сдержанности
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Выбор Виктории Михайленко
Журнал "Коммерсантъ Weekend"
№20
от
21.06.2019
, стр. 30
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Илья Репин в Третьяковке на Крымском Валу
Эдвард Мунк в Третьяковке в Лаврушинском переулке
Семен Файбисович в Третьяковке на Крымском Валу
«Щукин. Биография коллекции» в ГМИИ имени Пушкина
«Коллекция Fondation Louis Vuitton. Избранное» ГМИИ имени Пушкина
Кирилл Зданевич в Музее Востока
Франк Орват в МАМ
Андре Кертес в МАМ
«Репин: миф о Толстом» в музее Л.Н. Толстого
«Свободный полет» в Новой Третьяковке
Иван Горшков в ММСИ на Гоголевском бульваре
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«Люди Икс: Тёмный Феникс»
«Боль и слава»
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«Дылда»
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