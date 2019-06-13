Белгородцам снизили транспортный налог для газовых и электромобилей

Депутаты белгородской облдумы внесли изменения в региональный закон о транспортном налоге, установив льготы для владельцев «экологичных» автомобилей. Для электромобилей устанавливается нулевая ставка транспортного налога. Владельцы автомобилей на природном газе будут платить половину ставки. Льготы устанавливаются до 1 января 2024 года. Положения закона будут распространяться «на правоотношения с начала этого года», сообщили в облправительстве.

О том, почему инвесторы остановили проект строительства на Тамбовщине АГЗС за 4 млрд рублей, читайте в публикации “Ъ-Черноземье” «Газ, два и обчелся».

Олег Мухин