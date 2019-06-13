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Выдвижение на пост главы Башкирии блогера Владимира Кобзева остается в силе

Верховный суд России сегодня удовлетворил иск Минюста РФ о ликвидации «Партии пенсионеров», следует из материалов суда. Однако первого кандидата на пост главы Башкирии — блогера Владимира Кобзева, также известного под ником «Кабзон», выдвинула другая партия — Российская партия пенсионеров за социальную справедливость, сообщил руководитель ее регионального отделения Комил Сиразетдинов.

По информации РБК, Минюст потребовал ликвидации нескольких российских партий, так как они не участвовали в выборах в последние семь лет.

Ирина Самойлова


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