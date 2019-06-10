Первый кандидат на пост главы Башкирии указал сведения о погашенной судимости

Известный уфимский блогер Владимир Кобзев (известен также под ником «Кабзон»), выдвинутый на прошлой неделе Партией пенсионеров на пост главы Башкирии, указал в сведениях о себе факт погашенной судимости, следует из данных Центризбиркома республики. У кандидата имелась судимость по статьям 272 УК РФ «Неправомерный доступ к компьютерной информации» и 146 УК РФ «Нарушение авторских и смежных прав». Она была погашена в августе 2005 года.

Владимир Кобзев родился в сентябре 1969 года в Северодвинске Архангельской области. Окончил Архангельский лесотехнический техникум Минлеспрома СССР. Занимает должность директора «Башфото.ру». В открытых источниках «Башфото.ру» позиционирует себя как «арт-галерея», где выставляются работы студентов и выпускников худграфа педагогического университета. Компания расположена в ТСК «Сипайловский». В мае ИФНС №39 уведомила об исключении «Башфото.ру» из Единого государственного реестра юридических лиц.

Наталья Павлова