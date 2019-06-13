Станции метро «Динамо» и «Петровский парк» в Москве могут ограничить на вход и выход

Станции «Динамо» и «Петровский парк» могут перекрыть 13 июня на вход и выход в связи с концертом группы Kiss в Москве, сообщает московское метро в Twitter.

«Обращаем ваше внимание, что в связи с концертом группы Kiss на стадионе "ВТБ Арена парк" на станциях "Динамо" и "Петровский парк" по требованию полиции возможны ситуативные ограничения на вход/выход. Просим вас соблюдать порядок и правила пользования метрополитеном»,— говорится в сообщении.

Американская рок-группа Kiss выступит 13 июня на «ВТБ Арене» в Москве в рамках прощального тура End Of The Road World.