Международные резервы России преодолели порог в $500 млрд впервые за пять лет

Международные (золотовалютные) резервы России по состоянию на 7 июня составили $502,7 млрд, свидетельствуют данные на сайте ЦБ. В последний раз они поднимались выше $500 млрд в начале 2014 года — тогда они составляли $510,5 млрд, а уже к концу года сократились до $388 млрд.

За последнюю отчетную неделю международные резервы выросли на $7,5 млрд. «Объем международных резервов по состоянию на 7 июня составил $502,7 млрд США преимущественно вследствие положительной переоценки и покупки иностранной валюты в рамках бюджетного правила»,— говорится в сообщении регулятора.

Одной из причин роста стала рекордная закупка золота в 2018-м. По итогам года Россия приобрела более 274 тонн металла, доведя его объем до 2133 тонн (пятое место по резервам в мире). Первый вице-премьер Антон Силуанов одобрил действия регулятора, так как золото — надежный актив. По прогнозам к концу нынешнего года цена на золото может вырасти с $1340 до $1400.

О том, почему центробанки ряда стран увеличивают закупки золота,— в материале “Ъ”.