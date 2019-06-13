ВС Башкирии подтвердил ответственность УГОК за загрязнения в Сибае

Верховный суд Башкирии (ВС) отказал Учалинскому горнообогатительному комбинату УГМК-холдинга и его сибайскому филиалу в удовлетворении апелляционной жалобы на решение Сибайского городского суда, признавшего в марте компанию ответственной за загрязнение воздуха в Сибае сернистыми выбросами со стороны местного карьера. Решение апелляционного суда было принято, как отмечается в материалах дела, еще 20 мая, но опубликовано только в начале текущей недели. Городской суд Сибая в марте признал, что УГОК и его филиал виновны в ухудшении экологической обстановки в городе, так как не обеспечили безопасное производство работ, что привело к окислению руд в карьере и возникновению сернистых выбросов в концентрациях, превышающих предельно допустимые.

С иском в защиту неопределенного круга лиц к УГОК обращался прокурор Сибая Асхат Тукумбетов. Согласно решению первой инстанции, комбинат был обязан ликвидировать очаги окислительных процессов до 28 апреля. Суд тогда взял во внимание, что в более ранние сроки предприятие не успеет справиться с техногенной аварией, а более поздние создают угрозу жизни и здоровью граждан.

В апелляционной жалобе УГОК приводил те же доводы, что и в городском суде. Он указывал на то, что комбинат лишь арендует у администрации Сибая участок, на котором ведет добычу руды подземным способом, а окисление руды в карьере произошло из-за деятельности обанкротившегося Башкирского медно-серного комбината, который вел работы с нарушением технологии. Однако ВС указал, что по условиям договора с мэрией УГОК обязался принимать меры по охране окружающей среды и содержать в надлежащем состоянии все имущество, расположенное на участке, в том числе карьер. Кроме того, указал суд, окисление руды произошло тогда, когда УГОК вел разработку недр. Доказательств того, что техногенная авария возникла в результате действий предшественника, суду предоставлено не было. ВС также указал на то, что горение руды произошло в том числе на участках, где комбинат в 2018 году начал капитальное строительство. Напомним, что ранее общественники и эксперты «Гринпис» установили, что руда горит не в карьере, а в шахтах УГОК.

Фактически работы по ликвидации аварии в Сибае до сих пор не завершены: загрязнение воздуха все еще фиксируется датчиками, хотя реже и в меньших концентрациях. Идет второй этап подтопления шахт.

В феврале Сибайский суд также признал администрацию города виновной в нарушении прав граждан на экологическую безопасность, которая выразилась в том, что местные власти вовремя не предоставляли жителям информацию о загрязнении воздуха. В начале мая это решение было отменено ВС. Суд счел, что чиновники приняли «достаточное количество мер по информированию населения об экологической обстановке».

Дарья Кучеренко