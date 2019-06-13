Бывшего директора Водоканала Феликса Кармазинова похоронят в Кронштадте

Прощание с бывшим главой «Водоканала Санкт-Петербурга» Феликсом Кармазиновым состоится в субботу, 15 июня. Его будут отпевать в Морском Никольском соборе в Кронштадте. Там же состоятся похороны, сообщает «Фонтанка.ру».

По словам близкого друга Кармазинова — Александра Турикина, такова воля покойного. Именно в Кронштадте похоронены его родители.

Ранее “Ъ-СПб” писал, что почетный гражданин Петербурга, экс-директор городского Водоканала Феликс Кармазинов умер 13 июня в возрасте 75 лет. В последние дни он находился на лечении в Российском научном центре радиологии и хирургических технологий имени академика А. М. Гранова.