Суд оставил в силе приговор футболисту Александру Кокорину

Мосгорсуд оставил в силе приговор футболисту «Зенита» Александру Кокорину, осужденному на 1 год и 6 месяцев колонии за участие в двух драках в центре Москвы в октябре прошлого года. Также оставлена без удовлетворения и апелляционная жалоба другого фигуранта этого дела — игрока ФК «Краснодар» Павла Мамаева, которому было назначено наказание в виде лишения свободы сроком на 1 год и 5 месяцев, сообщает корреспондент «Ъ» из зала суда.

В ходе рассмотрения апелляции в приговоре футболистам изменили лишь одну часть. Ранее Пресненский суд Москвы осудил их, помимо прочего, по ч.1 ст. 213 УК РФ (хулиганство), а в четверг, 13 июня, по просьбе прокуратуры туда был вписан пункт о «применении оружия или предмета, на него похожего» (речь идет о стуле, которым ударили Дениса Пака).

Ранее “Ъ-СПб” писал, что Александр Кокорин не сможет выйти по УДО, пока не пробудет в колонии как минимум шесть месяцев.