Александр Кокорин не сможет выйти из колонии по УДО

Футболист петербургского «Зенита» Александр Кокорин пока не сможет выйти из колонии по условно-досрочному освобождению. Об этом со ссылкой на адвоката игрока Андрея Ромашова сообщает «Спорт-Экспресс».

Как отметил господин Ромашов, УДО может быть применено к осужденному только по истечению шестимесячного срока задержания в колонии. В то же время Кокорин после вынесения ему приговора это время в тюрьме пока не пробыл.

Напомним, что 8 мая Пресненский суд Москвы приговорил Александра Кокорина к 1,5 годам колонии за участие в двух драках в центре столицы в октябре прошлого года. Позже сторона защиты футболиста обжаловала этот приговор.