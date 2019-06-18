Volkswagen Tiguan

Пару тысяч лет назад, когда император Тиберий был в самом соку, римляне пришли к германцам. Они начали крошить их в мелкую капусту. Добрались аж до Рейна. Всех подчинили на своем пути. Остановить продвижение римских легионов варварам удалось только с помощью местных богов, а также проливного дождя и густого Тевтобургского леса. В мокром буреломе было крайне неуютно алчным и надменным итальянцам, но зато довольно удобно злым и мускулистым немцам.

Каким образом римляне, будучи в меньшинстве, смогли отвоевать так много земли у многочисленных соседей? Император Юлий Цезарь рассказал об этом в мемуарах. Во-первых, они удачно ссорили племена германцев друг с другом, а во-вторых, у римлян была крепкая военная организация. У врагов была отвага, но толпа всегда будет десятикратно слабее, чем войско, которое держит строй.

Со временем северные народы поняли в чем фишка и забрали у южных мастерство интриг и военную организацию. Даже название "Римская империя" прихватили вместе с орлами, огромными колоннами на портиках и одиозным нынче приветствием вытянутой рукой. К чему это я? Вы думаете VW Tiguan не имеет никакого отношения к данной истории? Еще как имеет. В этом кроссовере все буквально дышит историей.

Попробуйте перепрыгнуть из VW в Citroen. Тот откровенный контраст, который вы непременно ощутите, и есть разница между культурой подавления интриг, отобранной германцами у римлян, и так называемой средиземноморской культурой, которая осталась у народов Южной Европы после лишения их имперского статуса.

Если вы посмотрите на современные политические споры в ЕС, то наткнетесь на претензии севера к югу. Финны и немцы возмущаются, что греки и итальянцы хотят дегустировать вино, петь и танцевать с женщинами, а платить предпочитают долгами. А средиземноморцы в свою очередь заявляют, что не согласны с политикой подавления их экономики немцами.

Садясь в Tiguan, вы чувствуете, что все в этом интерьере хотя и выглядит довольно симпатично, но строго подчинено холодной системе, которая сильнее любого вдохновения. Кстати, почему в современной Италии нет своего кроссовера, конкурента для Tiguan? После возникновения Священной Римской империи германской нации у жителей Средиземноморья не осталось никаких желаний, кроме как гонять по серпантинам в кабриолетах, пить вино и загорать. Зачем им кроссовер? Они не собираются никуда и ничего возить по плохим дорогам. Отличие моцареллы из молока черных буйволиц от продукта из-под коровы им гораздо важнее.

Если вы никогда не ездили на продуктах компании VW, то, прежде чем приобщиться к ним, задайте себе важный вопрос: к какой культуре вы себя относите? Вы изнеженный средиземноморский тип человека, который привык опаздывать и вообще не выполнять обещаний? Вы лучше отмените деловую встречу, чем откажетесь от обеда? Вы цените то, что под боком, а не то, что можете получить когда-то потом? Или вы пунктуальны и приезжаете на совещание за десять-пятнадцать минут до начала? И в хорошем дизайне для вас главное точность подгонки деталей, а в человеческих отношениях - обязательность?

Никогда не покупайте Tiguan, если вы ищете тепла, страсти, нежности, любви, расслабона. Берите его, если, глядя на придорожные фонари, вы оцениваете, насколько ровно они стоят, а размышляя о своих коллегах, думаете, как бы их подчинить... общему ритму. Каков ваш выбор? Система или вдохновение, подавление или катарсис, Вагнер или Россини? Кажется, я бы мог неплохо обучать персонал в дилерских центрах. Жаль, немцы не предлагают, а у итальянцев нет денег.

Жуже Писла